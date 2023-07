Dortmund straffet Manchester United i Las Vegas

NTB

Manchester United tok ledelsen, men måtte til slutt se Julian Ryerson og Borussia Dortmund vinne 3-2 i treningskampen i Las Vegas søndag.

Ryerson spilte fra start og fikk én time på banen mot den engelske gigantklubben.

United-manager Erik ten Hag startet med et svært reservepreget lag. Etter 24 minutter bøyde Diogo Dalot ballen flott i hjørnet til ledelse for de rødkledde, men tett på pausesignalet snudde Donyell Malen kampen for tyskerne med to raske nettkjenninger. Den siste kom av en forsvarstabbe av Victor Lindelöf.

I starten av annen omgang utlignet Antony før 18 år gamle Youssoufa Moukoko ble matchvinner 20 minutter før slutt. Ten Hag byttet ikke på de aller største stjernene før etter én times spill i gamblingbyen.

I kampen fikk de røde djevlene også et gjensyn med Marcel Sabitzer, som nylig gjorde overgang fra Bayern München til rivalen. Sabitzer var utlånt til United siste halvdel av fjorårets sesong.

Manchester United har igjen to kamper av oppkjøringen før Premier League-start mot Wolverhampton 14. august. De møter franske Lens 6. august, mens Athletic Bilbao står på motsatt banehalvdel to dager senere.