Hattrickhelten ble inspirert av egne mål – lukker øynene for viraken

NTB

Sophie Román Haug fikk se sine egne scoringer på spillermøtet før skjebnekampen mot Filippinene. Så gikk hun ut og scoret tre til.

– Det var en fin video vi ble vist. Vi fikk se klipp av det vi har gjort tidligere, og fra en sånn inspirasjonsvideo tok vi med oss energi og godfølelse fra tidligere kamper, sier spisskometen son skjøt og nikket seg til delt ledelse på VMs måljegerliste.

Fra før var hun helt alene på topp av Norges scoringsliste under Hege Riise. Mer enn hvert tredje mål i Riises 14 landskamper (8 av 23) er scoret av Haug, og det selv om Roma-spissen mistet årets fem første landskamper med skade. Da var det uunngåelig at det var mange Haug-scoringer under landslagssjefens videoframvisning.

– Vi viste mål vi har scoret, for å visualisere hva vi faktisk kan og styrke troen på at vi får det til. Vi har snakket om at det første målet ville gi litt ketsjupeffekt, for vi har skapt sjanser i alle kampene. Det ble sånn som vi håpet, sier Riise.

Før kampen hadde Haug nesten akkurat samme målsnitt som Ada Hegerberg i landskamper. Både 5 mål på 9 kamper og 43 mål på 77 blir 0,56, først på tredje desimal var Hegerbergs bedre. Etter kampen har Haug 0,8 og er milevis foran.

Ellevilt snitt

Fire av hennes ti kamper er korte innhopp, og med 8 mål på 554 minutter (ikke medregnet tilleggstid) har hun i snitt scoret for Norge oftere enn hvert 70. minutt.

Caroline Graham Hansen og Guro Reiten scoret begge for første gang under Riise søndag, og tok seg dermed opp på siden av Hegerberg på den lista.

Søndagens målshow har ført til enorm oppmerksomhet, noe Haug ikke er like komfortabel med som hun er med å knuse motspillere i duellspill i boksen og overliste keepere.

– Det er sånn jeg er som person, og jeg har alltid vært på den måten. Jeg trives best på fotballbanen. Jeg er fullt klar over at oppmerksomhet og medier er noe som følger med fotballen. Jeg må bare håndtere det og tar det med et smil, men jeg kan til tider være litt ukomfortabel, sier Haug.

SoMe-ekspert

– Nå må hun nok få seg en SoMe-ekspert som kan håndtere alt det for henne, fyrte Hege Riise da VG på mandagens pressekonferanse nevnte at Haug har fått 1700 nye følgere på Instagram og har vært gjenstand for masse googlesøk siden målfesten mot Filippinene.

– Jeg hadde nok sikkert trengt det, men jeg har ikke funnet meg noen ennå, nei, lo Haug selv.

VM-suksessen var ikke gitt for Haug selv om hun grep sjansen da hun i fjor høst vikarierte på spissplass mens Ada Hegerberg var ute med skaden hun pådro seg i kampen der landslaget sikret VM-billett. Hun scoret fem mål på årets fem siste landskamper, blant annet mot Nederland og Frankrike.

En skade i foten satte henne derimot utenfor årets to første samlinger, og dermed de fem siste landskampene før VM-troppen ble tatt ut. Hun var gjennom et inngrep var ikke sikker på å rekke VM.

– Jeg var veldig lenge spent på om jeg ville rekke det, og det gjorde at jeg jobbet enda hardere for å bli klar. Jeg føler at jeg har en del å bidra med. Det er en stor drøm for enhver fotballspiller å få være med på noe som dette, sier hun om VM.

Stolt og rørt

Klubbvenninne Emilie Haavi fulgte Haugs kamp mot klokka på nært hold.

– Det var en trøblete vår for henne. Hun var ut og inn av laget i Roma, og så ble det spørsmål om hun ble skadefri i tide til VM. Hun jobbet sinnssykt hardt. Hun er den første på feltet hver dag, og den siste som går hjem. Hun gjør alt til punkt og prikke, dedikert, samvittighetsfull og med en evne til å se og støtte andre midt oppe i det hun står i selv. Jeg ble stolt og rørt da hun fikk det til, sier Haavi.

Roma-duoen nådde begge runde tall i landslagskarrieren søndag, Haavi med sin 100. og Haug med sin 10. landskamp. Begge bidro til at det blir minst en kamp til i VM, Haug i den grad at Riise fikk spørsmål om det er mulig å sette henne ut av laget når Ada Hegerberg er spilleklar. Det spørsmålet tok Haug seg av selv.

– Jeg konkurrerer med verdens beste spiss. Det blir opp til Hege, men jeg skal gjøre det jeg kan uansett om det blir fra innbytterposisjon, sier hun.

Det høres ikke ut som hun trenger noen mediekonsulent.