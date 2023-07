Mol og Sørum fikk revansj – tok årets tredje tittel på verdenstouren i sandvolleyball

Christian Sørum og Anders Mol kunne juble etter finaletriumfen i Montréal søndag. Her er de avbildet under fjorårets EM. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Anders Mol og Christian Sørum hanket inn nok en finaleseier i gjensynet med amerikanerne Miles Partain og Andrew Benesh i Montréal-turneringen i sandvolleyball.

Radarparet vant tittelkampen 2–1 med settsifrene 21-17, 15-21, og 15–10 i det avgjørende tredje tiebreak-settet. Det skjedde tre uker etter et knepent finaletap for nettopp Partain og Benesh i sveitsiske Gstaad.

Mol/Sørum har spilt samtlige av årets seks første «elite 16»-finaler på verdenstouren. Det er blitt norsk seier i tre av dem.

OL-mesterne trivdes på canadisk sand og vant alle sine tre puljekamper i strake sett. Det ble samme utfall i både kvart- og semifinalen.

– Utrolig morsomt å vinne finalen. Det var vanvittig gøy å spille i Canada. Canadierne heiet på oss, sier Anders Mol i en pressemelding etter finaleseieren.

– Det var helt klart en viktig seier for oss. Ja, viktig å vite at vi kunne slå dem. De virket litt uslåelige i Sveits da vi tapte to ganger for dem. Vi gjorde noen små endringer i spillet vårt siden vi møtte dem i Sveits. Det hjalp, konkluderer han.

EM blir neste oppgave for Mol og Sørum. Mesterskapet spilles i Wien og varer fra onsdag til søndag. Dit reiser nordmennene på revansjtokt etter at de i fjor ble vippet ned fra tronen av svenskene David Åhman og Jonatan Hellvig. Før det hadde duoen blitt europamestere fire år på rad.

Verdenstouren fortsetter med en turnering i Hamburg i dagene 16.–20. august.