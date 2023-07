Avkrefter misnøye i den norske troppen: – Lurer på hvor de har hørt det

– Jeg syns det er rart det kommer dagen før den viktigste kampen, sier Guro Reiten.

NRK erfarte lørdag intern misnøye rundt landslagssjef Hege Riise i den norske VM-troppen. Det kjenner ikke Guro Reiten seg igjen i.

– Jeg lurer på hvor de har hørt det. Aner ikke hvor det kommer fra. Kjenner ikke det igjen i det hele tatt. Jeg skal ikke spekulere så mye i det. Jeg syns det er rart det kommer dagen før den viktigste kampen, sier hun til TV 2 søndag.

Lederstilen til Riise skal ha vært kildene til misnøye, fikk NRK opplyst fra uavhengige kilder tett på den norske troppen dagen før den avgjørende gruppespillskampen.

Ifølge kildene skal det ha vært svært stille i garderoben halvveis i den svake åpningskampen mot New Zealand. Manglende kampledelse og utydelige beskjeder skal ha ført til frustrasjon innad i troppen.

I søndagens avgjørende kamp slo de imidlertid sterkt tilbake med 6-0-seier over Filippinene. Tuva Hansen er fornøyd med at laget fikk snakket for seg selv på banen da det gjaldt som mest.

– Det har vært en storm rundt oss de siste dagene, og at vi svarer på den måten viser hva som bor i oss. Du ser at vi er en sammensveiset gruppe, så alt det andre pisset stemmer ikke. Det kan jeg bare si, sa Hansen til kanalen.

Norge møter enten Spania eller Japan i åttedelsfinalen lørdag.