Fotballkvinnene må bryte tørken for å berge æren

NTB

Norges kvinnelandslag i fotball må i dag bryte både mål- og seierstørke for å unngå VM-fiasko og ta seg videre til åttedelsfinale.

Norge vant tre av de fire første landskampene under Hege Riise, men har vunnet bare en av de ni kampene siden da. Eneste seier i den perioden er mot Uruguay (nummer 64 på Fifa-rankingen) i Tournoi de France i februar. Da regnes ikke den uoffisielle kampen mot Portugal rett før VM, der Norge vant 2-1 for lukkede dører. Norge er nå uten seier i seks offisielle landskamper på rad.

I EM- og VM-sluttspill har Norge spilt fire kamper på rad uten å score. Siden Guro Reitens frispark som fastsatte resultatet i det 54. minutt av 4-1-seieren over Nord-Irland i fjorårets EM, har Norge spilt 397 minutter pluss tilleggstid uten å score et sluttspillmål. Den rekka må ta slutt nå om årets VM ikke skal bli fullstendig mislykket.

Det norske laget har for det meste øvd på å møte topp-ti-lag, men søndag er 46.-rangerte Filippinene motstander. Seier kreves for at Norge skal få spille åttedelsfinale mot Spania eller Japan, lag av det kaliberet Norge har øvd på å håndtere. Avhengig av resultatet mellom Sveits og New Zealand kan det bli nødvendig å vinne med tre måls margin.

Evaluerer etterpå

– Jeg vurderer sjansen for å greie det som veldig høy. Jeg skjønner at dere (journalister) som ser at vi ikke scorer er kritiske, men jeg vet hvilke kvaliteter som er i laget, og det er en veldig revansjlysten gjeng. Får vi det første målet, tror jeg at vi får det andre og tredje også, sa Frida Maanum på lørdagens pressekonferanse.

– Det er en kamp som betyr veldig mye for oss. Vi har sett på det vi har gjort bra og bygger på det, sa Thea Bjelde.

– Vi er ikke fornøyde med hvordan vi har framstått hittil, men nå skal vi sørge for å gjøre jobben mot Filippinene, så får vi evaluere etterpå, sa landslagssjef Hege Riise.

Sceneskifte

Før 2017 hadde Norges kvinnelandslag tatt seg helskinnet gjennom gruppespillet i 13 av 15 VM-, EM- og OL-turneringer. Eneste unntak var EM i 1997 og VM i 2011. Søndag spiller Norge for å unngå at det blir forlis i gruppespillet for tredje gang på de fire siste turneringene. Det ble tre strake tap i EM-sluttspillet i 2017, mens seieren over Nord-Irland ble eneste poeng i fjorårets EM.

Riise var som spiller toneangivende i kvinnelandslagets største triumfer, med VM-, OL- og EM-gull på merittlista. Nå må hun lede laget til seier for å unngå en av de største fiaskoene.

Kampen mellom Norge og Filippinene spilles på Eden Park i Auckland og starter 09.00 norsk tid.