Deler av VM-troppen misfornøyd med landslagssjef Hege Riise

Flere av de norske spillerne i VM-troppen skal være kritiske til landslagssjef Hege Riise og hennes støtteapparat, skriver NRK lørdag formiddag.

Kanalen erfarer at deler av spillergruppen blant annet har reagert på manglende kampledelse, utydelige beskjeder, stillhet i garderoben og for få konkrete grep.

I etterkant av åpningstapet mot New Zealand sa målvakt Aurora Mikalsen at det gikk rolig for seg i pausen.

– Det var ikke noe høyt fyringsnivå da, egentlig, sa Mikalsen til NRK.

Kaptein Maren Mjelde forteller at spillerne måtte be trenerne om forslag til løsninger underveis i kampen mot New Zealand.

– Jeg merker at vi spør og prøver å finne ut av ting. Jeg synes at vi spillere sammen med trenere vet at vi ikke var bra nok og var gjerne litt på defensiven, sier midtstopperen.

Forsvarskollega Mathilde Harviken har på sin side ingenting å utsette på landslagsledelsen.

– I pausepraten i garderoben føler jeg det har vært konstruktivt. Jeg er fornøyd med tilbakemeldingene vi får, og så handler det om at vi spillere tar det litt mer til oss og presterer bedre, understreker 21-åringen.

Ble grillet om konflikter: – Vi er samlet nå

Akkurat ett døgn før avspark i skjebnekampen mot Filippinene møtte Hege Riise til internasjonal pressekonferanse. Der fikk hun flere kritiske spørsmål.

– Vi har forberedt oss godt nå i to dager, og har jobbet med ulike scenarioer for hvordan vi skal slå Filippinene. Det er hovedfokus for oss i morgen. Vi trenger en seier, og vi har vært tydelige på hvordan vi skal lykkes med det. Vi får se i morgen om vi er klare, var hennes innledning.

Så måtte hun først svare om forfallet fra Ada Hegerberg som var kommunisert et kvarter tidligere, deretter på nye spørsmål om utblåsningen fra Caroline Graham Hansen etter Sveits-kampen. Av NRK ble hun konfrontert med at det i VM-troppen skal være misnøye med hennes kampledelse, at trenerne er passive og stille i garderoben og at det gis for få konkrete beskjeder.

– Det som skjer i garderoben er internt, og der skal det være takhøyde. Vi er mange trenere som gir beskjeder. Jeg har ikke hørt noe annet og kan ikke svare mer på det, sa landslagssjefen.

Adresseavisen spurte hva en intern konflikt som kommer til overflaten i et mesterskap, kombinert med sportslig svikt, gjør med omdømmet til kvinnelandslaget.

– Det er ikke vanskelig å si at det ikke har positiv virkning. Vi ønsker å framstå som de ærlige og hardtarbeidende kvinnene som er her, og en samlet gjeng. Vi er det nå. Vi har renset alt som er å rense. Og så har vi en viktig kamp i morgen, og det er det som står på agendaen hos oss, svarte Riise.

Kunne ikke svare

VG stilte flere spørsmål om hvorvidt Caroline Graham Hansens beslutning i august i fjor om å ta pause fra landslaget hadde sammenheng med at hun hadde fått beskjed fra Riise om at hun ikke lenger skulle være del av lagets kapteinsteam. Riise bekreftet at beskjeden ble gitt før Barcelona-spilleren tok pause, men sa at hun ikke kunne svare på om det var en sammenheng.

– Det var Caroline selv som la ut en melding, og alt annet fra meg blir bare spekulasjoner. Det var hennes melding om at hun trengte hvile, sa hun.

Hun ble av Adresseavisen spurt om hun var forberedt på at en sak som Graham Hansens utblåsning kunne dukke opp, eller om hun var helt uforberedt.

– Nei, forberedt? Vi vet at ting ofte kan dukke opp, og akkurat hva som dukker opp vet man ikke. Vi håndterer ting som skjer, og på en bra måte. Det gjorde vi nå også, og den saken ligger bak oss. Så er det en kamp i morgen der vi alle har lyst til å vise oss fra en bedre side, sa hun.

Evaluerer etterpå

– Vi er ikke fornøyd med hvordan vi har framstått så langt, det innrømmer vi glatt. Vi visste at New Zealand i åpningskamp kunne bli tøft, og vi visste at Sveits er et av de bedre lagene. Nå må vi gjøre jobben mot Filippinene, så får vi evaluere i etterkant.

Norge må vinne for å unngå tidlig hjemreise fra VM. Tre måls seier må til for at laget går videre uavhengig av resultatet i kampen mellom Sveits og New Zealand, men ett eller to mål kan også vise seg tilstrekkelig. Laget må jage sine første VM-scoringer uten Ada Hegerberg på topp.

– Vi visste da skaden oppsto at det kunne være et sannsynlig utfall. Medisinsk har jobbet med Ada for å se om det var mulig (å få henne klar), men det var det ikke. Vi jobber videre for at hun kan spille neste kamp. Vi andre har forberedt oss som best vi kan, og gruppa har håndtert det veldig fint, sa Riise.

Hun sa at hun på benken vil få rapporter om utviklingen i den andre kampen i gruppe A, men understreket at det viktigste blir å gjøre jobben selv.

– Vi vet at vi må gå ut for å angripe, og vi har øvd på hvordan vi skal score mål, så får vi se om vi lykkes.