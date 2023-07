Ada Hegerberg blir ikke klar til VM-kampen mot Filippinene

NTB

Ada Hegerberg kan ikke spille den avgjørende gruppekampen mot Filippinene i fotball-VM. Det er klart etter lørdagens trening og tester.

– Vi fortsetter rehabiliteringsjobben med tanke på å få Ada spilleklar til neste kamp, hvis vi går videre i turneringen, sier landslagslege Trygve Hunemo i en melding til norske medier i VM, formidlet av medieansvarlig Halvor Lea.

– Det ble for kort tid til å rekke kampen mot Filippinene, men jeg har tro på laget i morgen og jobber videre for å bli spilleklar til en eventuell åttedelsfinale, sier Hegerberg selv.

Meldingen kom et kvarter før Hege Riises pressekonferanse på Eden Stadium, der Norges VM-skjebne skal avgjøres.

– Vi visste da skaden oppsto at dette kunne være et sannsynlig utfall. Medisinsk har jobbet med Ada for å se om det var mulig (å få henne klar), men det viste seg at det ikke var det. Vi jobber videre for å få henne klar til neste kamp, sa Riise.

– Vi andre har forberedt oss som best vi kan, og gruppa har håndtert det veldig fint.

Rehabtrening

Hegerberg har drevet med rehabtrening siden hun måtte kaste inn håndkleet rett før avspark i Sveits-kampen tirsdag. Årsaken var en kjenning i lysken i siste spurt under oppvarmingen.

Fredag var stjernespissen litt overraskende med på treningsfeltet på lagets faste treningsanlegg Seddon Fields. Hun trente alternativt, men noen av øvelsene var med ball. Etterpå sa landslagssjef Hege Riise at det var altfor tidlig å konkludere.

– Det er framskritt i prosessen, men vi må ha progressiv økning dag for dag. Vi får høre hvordan det gikk i dag og håpe det er tommel opp. Så kan hun kanskje gjøre litt mer i morgen, og vi håper jo alle at hun er klar til søndag, sa assistenttrener Ingvild Stensland til NTB fredag.

– Hun må kunne trene for fullt og kjenne at hun kan være med i alle aksjoner for at hun kan stille fra start.

Dermed så det dårlig ut da hun ikke var med til treningen på North Harbour stadion i Auckland-forstaden Albany lørdag. Det ble likevel meldt at hun fortsatt var aktuell.

Kontrabeskjed

– Ada Hegerberg og fysisk trener Gunnvor Halmøy har fitnesstrening i dag, som planlagt. Hun følger rehabiliteringsplanen. Det er for tidlig å gi kampstatus, meldte landslagslegen da.

Omtrent seks og en halv time senere kom meldingen om at Hegerberg er uaktuell søndag. Det skjedde rett før Hege Riises pressekonferanse, som ble avholdt akkurat et døgn før avspark.

Norge må slå Filippinene søndag for å kunne gå videre i VM.