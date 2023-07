Canadisk dommer for Norge i kvinne-VM – dømte avgjørende gruppekamp også i 2019

NTB

Marie-Soleil Beaudoin fra Canada dømmer Norges avgjørende gruppekamp mot Filippinene i fotball-VM søndag.

40-åringen fra Vancouver dømte Norge i avgjørende runde i gruppespillet også i 2019. Da ble det norsk 2-1-seier over Sør-Korea og avansement til åttedelsfinale. Begge de norske målene i den kampen ble scoret på straffespark dømt av Beaudoin.

Caroline Graham Hansen scoret på det første straffesparket og skaffet det andre, men det kostet en smertefull ankelskade som førte til at hun måtte byttes ut. I stedet ble Isabell Herlovsen matchvinner.

Norge tok seg til kvartfinale i det mesterskapet.

Professor

Beaudoin er professor i fysiologi og biofysikk ved Dalhousie-universitetet i Halifax. Hun har dømt en kamp tidligere i VM, da Danmark slo Kina 1-0 med vinnermål rett før slutt.

Norge trenger en seier over Filippinene for å kunne gå videre i VM. Tre måls margin garanterer avansement, men ett- eller tomålsseier kan også holde, avhengig av utfallet mellom Sveits og New Zealand. Om Norge og Sveits taper, kan lagene ende helt likt, og da vil antall gule og røde kort brukes til å skille dem før det eventuelt blir loddtrekning.

Det vil for eksempel skje om Norge vinner 2-0 og Sveits taper 0-1.

Forsiktig

Før søndagens kamper har Norge ett gult kort, Sveits to. Det kan love godt at kortene ikke virker å sitte veldig løst i lomma til Beaudoin.

Hun delte ut bare ett gult kort i kampen mellom Danmark og Kina, to i Norges kamp mot Sør-Korea i Reims for fire år siden. I en tidligere kamp i det mesterskapet delte hun derimot ut hele fem gule kort.

Beaudoin dømte semifinalen mellom Nederland og Sverige (1-0) i forrige VM. Hun var i sin tid første kvinne som dømte i canadisk toppserie for menn.

Tori Penso fra USA dømmer kampen mellom Sveits og New Zealand.