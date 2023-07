Moen Foss har signert for LSK: – Veldig fornøyde

NTB

Midtstopper Sander Moen Foss (24) har signert en treårskontrakt med Lillestrøm. 24-åringen blir spilleklar for klubben fra 1. januar 2024.

Det bekrefter de gulkledde på sine hjemmesider.

– At Sander valgte oss i konkurranse med flere, er vi veldig godt fornøyde med. Når han signerer med Lillestrøm på dette tidspunktet, hvor vi ikke har en permanent hovedtrener, viser det at han tror på det vi har lagt fram som klubb og på menneskene som er her, sier LSKs sportssjef Simon Mesfin.

Moen Foss har spilt 72 kamper for Sandefjord og avslutter sesongen med klubben før han blir LSK-spiller.