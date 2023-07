Reservens målsnitt på landslaget matcher Hegerbergs

NTB

Ada Hegerberg er usikker til skjebnekampen mot Filippinene, der Norge trenger scoringer. I bakhånd har Hege Riise en spiss med like høyt målsnitt på landslaget.

Hegerberg har ypperlige 43 mål på 77 landskamper (snitt 0,56). Først på tredje desimal er det bedre enn Sophie Román Haugs 5 mål på 9 landskamper.

Fire av Haugs kamper er innhopp på maksimalt et kvarter, og hun har bare tre ganger spilt hele kampen. Det gjør at hun i snitt har scoret hvert 114. minutt. Hun troner helt alene på scoringstoppen i landskamper siden Hege Riise ble sjef.

– Vi må vinne søndag, og da må vi score mål. Det har jeg selvfølgelig veldig lyst til å bidra med. Vi må være på, få til de gode relasjonene på banen og sette ballen i nettet, rett og slett, sier Haug til NTB.

Veldig nær

Hun ble på kort varsel kastet inn i startoppstllingen da Hegerberg mot Sveits ble stoppet av en kjenning i lysken. Haug løste oppgaven meget godt og var et par ganger bare en sveitsisk kjemperedning unna scoring.

Med seier tirsdag ville plass i åttedelsfinalen vært enda nærmere for Norge, men spillerne vet at en tremålsseier over Filippinene garanterer avansement. Seier med ett eller to mål kan også vise seg nok, avhengig av utfallet i kampen mellom Sveits og New Zealand.

– Følelsen er bra. Vi fikk en god trening i dag og har startet forberedelsene. Vi er veldig innstilt på at vi skal gjøre en god kamp og vinne den, sa Haug etter fredagens trening.

Hun vikarierte på ypperlig vis på spissplass da Hegerberg ble skadd i fjor høst. Haug gjorde hattrick i sin første landskamp fra start, den siste VM-kvalifiseringskampen mot Albania. Hun scoret også i de to neste, mot sterke Nederland og Frankrike.

Trøbbel i foten

De fem målene plasserer henne på toppen av scoringslista under Riise. Frida Maanum følger nærmest med tre, Hegerberg har ett.

Kampen mot Sveits var Haugs første for landslaget siden i fjor høst. En skade i foten sørget for det. Den satte henne utenfor begge årets første samlinger, som var de eneste før VM-uttaket.

– Det var trøbbel i foten som tok litt tid å finne ut av og få løst. Det var kjedelig i oppkjøringen mot VM, men jeg jobbet på i håp om å bli klar, og jeg rakk det heldigvis akkurat. Jeg er veldig glad for å kunne være her og være med å bidra, sier Roma-spissen til NTB.

Det var ingen akutt skade, men noe som utviklet seg over tid og ble problematisk. Løsningen ble en operasjon.

– Heldigvis ble det ikke noe langt avbrekk etter inngrepet, sier hun.

Runde tall

Haug er veldig fornøyd med klubbsituasjonen og livet i Italias hovedstad.

– Jeg trives veldig godt. Det er en veldig fin by og en fin gjeng å spille med, sier hun.

Klubbvenninnen Emilie Haavi står foran sin 100. landskamp slik Haug står foran sin 10., og begge har veldig lyst til å hjelpe Norge videre i VM.

Haavi har 16 landslagsmål, men det forrige kom for over fire år siden.

– Jeg har sinnssykt lyst til at vi skal score mot Filippinene, og jeg har tro på at vi gjør det, sier Haavi.

Haug ser gjerne at det blir Roma-jenter som sender Norge videre i VM.

– Det hadde ikke gjort noe det, sier hun.