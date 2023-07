Argentina slo tilbake mot Sør-Afrika og reddet uavgjort i Sveriges VM-gruppe

Argentinas Sophia Braun jubler etter å ha reduserte til 1–2 i VM-kampen mot Sør-Afrika i gruppe G fredag. Foto: Alessandra Tarantino / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Argentina kom under 0-2 for Sør-Afrika, men to mål på fem minutter reddet uavgjort og ett poeng i gruppe G i fotball-VM.