Haavi klar for jubileumskamp: – Det kan bli veldig bra

NTB

Emilie Haavi gleder seg til søndag. Det kan bli en stor merkedag for 31-åringen med landskamp nummer 100 og avansement i VM.

Fem dager etter at Caroline Graham Hansen spilte sin 100. landskamp, tyder alt på at den norske 100-klubben vokser igjen. Haavi blir den 20. norske kvinne med tresifret antall landskamper. Graham Hansen fikk ikke den opplevelsen hun håpet på, men Haavi er optimist på egne og lagets vegne.

– Jeg har jo visst at det kunne bli denne kampen, og jeg tenker at det kan bli et veldig bra jubileum. Det er veldig godt å kjenne at alt er opp til oss selv, og jeg har tro på at vi kommer til å lykkes mot Filippinene, sier 31-åringen til NTB.

– Det er litt uventet at vi er i så god posisjon etter våre resultater, og det må vi utnytte.

Hun er i sitt fjerde VM-sluttspill, men har ikke veldig mange gode minner fra de turneringene.

– Jeg har aldri egentlig følt at det er mitt mesterskap. Kanskje er 2011 siste gang, sa hun til NTB før åpningskampen i VM.

Gøy å bidra

Hun ble matchvinner mot Ekvatorial-Guinea i sin VM-debut for 12 år siden, da hun fortsatt var tenåring. I det mesterskapet startet hun alle Norges kamper, men i de to neste VM fikk hun bare starte én gang. For fire år siden ødela hun dessuten korsbåndet under trening. Denne gang har hun kommet godt inn i turneringen med et sterkt innhopp mot New Zealand, startplass og godt spill mot Sveits.

– Jeg kjenner jo personlig at det er gøy å føle at jeg bidrar mer på banen enn utenfor. Det har egentlig vært målet siden jeg dro hjem fra VM i Frankrike med et ødelagt kne. Så betyr det på en måte ingenting om man mislykkes som lag, men jeg har sinnssykt lyst på at vi skal score mål mot Filippinene. Det har jeg også veldig tro på, og da kan alt skje, sier hun.

Hun ble veldig skuffet da hun ikke ble tatt ut til EM-sluttspillet i England i fjor, men har revansjert seg med en kjempesesong for Roma.

– Jeg var skuffet og litt umotivert rett etter vrakingen og hadde noen runder med meg selv, men så fant jeg en motivasjon i at jeg ikke hadde lyst til å gi meg med den følelsen. Så prøvde jeg å legge landslaget litt til side, og jeg ble heller ikke tatt ut tidlig på høsten. Jeg fokuserte på hverdagen min i Roma, og det funket bra. Jeg presterte godt, og så resulterte det jo i et slags comeback på landslaget. Jeg har vært med siden, og jeg føler at det er fint at man kan slå tilbake og utvikle seg selv om man har passert 30 år.

Rå mentalitet

Klubbvenninne Sophie Román Haug har latt seg imponere av det Haavi har gjort.

– Hun har virkelig stått på og kjempet, og hun hadde en knallsesong. Emilie har en helt rå mentalitet, så jeg er ikke overrasket over at hun har gjort det så bra, sier Haug til NTB.

– Å runde 100 kamper er stort. Jeg er veldig stolt av henne.

Det kunne virke som det hviler en forbannelse over blivende 100-kampsjubilanter i Norges tropp da Haavi på fredagens trening falt forkjært og ble liggende en stund mens hun tok seg til kneet, men hun var raskt tilbake i aksjon. Etterpå avdramatiserte hun situasjonen.

– Jeg fikk kneet i en litt rar stilling, og når man har knestrikk så er man litt ekstra påpasselig. Det går bra, forsikret hun.