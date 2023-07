Ada Hegerberg tilbake på feltet – trente alternativt

NTB

Ada Hegerberg var med til kvinnelandslagets trening i Auckland-forstaden Western Springs fredag, to dager før skjebnekampen mot Filippinene.

Hun kom ut på feltet et kvarter etter de andre og trente alternativt under veiledning av fysisk trener Gunnvor Halmøy mens de andre varmet opp.

Alle de 22 andre i troppen, inkludert Caroline Graham Hansen, varmet opp som vanlig. Treningen ble stengt for mediene etter oppvarmingen.

Hegerberg kastet inn håndkleet rett før avspark i tirsdagens kamp mot Sveits etter å ha fått en kjenning i lysken under siste spurt på oppvarmingen.

Sjansen øker

Landslagslege Trygve Hunemo opplyste dagen etter at det var et helt riktig valg ikke å spille kampen, og at det avverget en alvorligere skade. Han utelukket ikke at hun kan bli klar til søndagens kamp mot Filippinene. Sjansen for det er iallfall ikke svekket ved at hun var med til fredagens trening på Seddon Fields.

Det var første fotballøkt etter Sveits-kampen. Laget trener igjen lørdag på North Harbour stadion i forstaden Albany.

Rett før treningen ble stengt, falt Emilie Haavi forkjært og ble liggende en liten stund, men hun kom seg på beina og fortsatte spilløkten. Haavi kan få sin 100. landskamp søndag.

Må vinne

Norge må slå Filippinene for å kunne gå videre i VM. Seier med tre måls margin vil garantere avansement til åttedelsfinale og kamp i Wellington 5. august mot vinneren av gruppa der Spania og Japan allerede er sikre på å gå videre.

Japan og Spania møtes mandag i Wellington i kamp om gruppeseieren, og Spania greier seg med uavgjort.

Norge kan gå videre med ett eller to måls seier søndag, avhengig av utfallet mellom Sveits og New Zealand.