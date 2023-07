Rosenborg rotet bort seieren i conferenceliga-kvalifiseringen – spilte 2-2 borte mot Crusaders

NTB

Rosenborg gikk mot en knallsterk borteseier, men måtte til slutt se seg fornøyd med 2-2 mot Crusaders i 2. kvalifiseringsrunde til conferenceligaen torsdag.

Dermed røk seiersrekken for Svein Maalens menn. Treneren kunne gått opp i tre strake seire, etter å ha startet RBK-karrieren med like mange tap.

Roseborg fikk en marerittstart da Philip Lowry sendte vertene i ledelsen etter bare elleve minutter, men etter en helhjertet snuoperasjon fra Carlo Holse og Ole Sæter, kunne Rosenborg gå til pause i ledelsen.

Dessverre for trønderne rotet de bort seieren da Billy Joe Burns fyrte av en kanonkule, som gikk via Erlend Dahl Reitan, og inn i mål.

Vinneren av dobbeltoppgjøret møter skotske Hearts. Returoppgjøret spilles 3. august på Lerkendal. Det er fire kvalifiseringsrunder før gruppespillet sparkes i gang.

Tøff start

Trønderne fikk store problemer allerede i starten av kampen, og etter en liten sjansebonanza tok vertene ledelsen allerede etter elleve minutter.

Da headet Adam Lecky en ball inn i feltet mot Lowry, som banket ballen i nettmaskene bak André Hansen på første touch.

Holse svarte imidlertid for gjestene 20 minutter senere. Dansken dro av et par man og fyrte av gårde en kanonkule nede i venstre hjørnet for den nordirske keeper.

Straffescoring

Fem minutter før pause ble den trønderske snuoperasjonen fullbyrdet etter at Daniel Larmour handset innenfor egen 16-meter. Sæter fikk dermed sjansen fra ellevemetersmerket, og banket inn 2-1-scoringen.

Spissen fikk også en gyllen mulighet til å skyte Rosenborg opp i 3-1-ledelse da han ble spilt gjennom med keeper, men til Rosenborg-supporternes fortvilelse satte Sæter ballen et par centimeter til venstre for mål.

Men der Sæter hadde marginene mot seg, hadde Burns full flyt da han banket til fra over 20 meter. Skuddet gikk via Reitans hæl, noe som fintet ut Hansen totalt.

Conferenceligaen er på tredje nivå blant Uefas klubbturneringer. Den ble spilt for første gang i 2021/22-sesongen.