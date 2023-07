Disse skal lede VM i friidrett på NRK

Nafisa Zaheer – Kampanje.com

– Det er all grunn til å tro på et fabelaktig mesterskap, sier NRK-programlederen.

Fra lørdag 19. august til søndag 27. august er det klart for VM i friidrett fra Budapest, der noen av verdens fremste friidrettsutøvere skal kjempe om medlajefangst.

NRK har rettighetene til å sende alt fra mesterskapet på sine plattformer og stiller med et sterkt kommentator-team med Jann Post, Vebjørn Rodal og Christina Vukicevic Demidov. I tillegg vil Ida Nysæter Rasch være på plass som programleder.

– Jeg føler meg utrolig heldig som får være med å formidle disse øyeblikkene hjem til folk. Det er all grunn til å tro på et fabelaktig mesterskap sett med norske øyne. Norge har veldig mange sterke utøvere, så her tror jeg at det blir noen favorittseiere for oss. Så har jeg en følelse av at vi får oss noen skikkelig morsomme overraskelser også, sier Rasch i en pressemelding.

Statskanalen lover en bred dekning både på TV, nett og radio gjennom hele mesterskapet. Seerne vil kunne følge de aller fleste øvelsene på dagtid, i tillegg til samtlige øvelser på kvelden direkte på NRK1 og i NRK TV. De fleste av medaljeøvelsene skjer på kveldstid. I tillegg vil det også være mulig å følge mesterskapet på radiokanalen NRK Sport og få oppdateringer på NRK.no.