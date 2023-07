Ukrainsk minister åpner for «nøytrale» russiske utøvere i OL

Irina Geratsjenko og resten av de ukrainske utøverne kan komme til å få delta mot russere under nøytralt flagg. Foto: Jean-Christophe Bott / Keystone via AP / NTB

NTB

Ukraina kan være villig til å godta russiske utøvere under nøytralt i neste års OL i Paris og dermed droppe trusselen om boikott av lekene.

Ukraina har siden april nektet egne utøvere å møte russere i idrettssammenheng. Det var flere ukrainske utøvere misfornøyde med, i og med at russere og belarusere kan bli invitert til Paris-OL under nøytralt flagg.

Torsdag sier Ukrainas idrettsminister Vadym Huttsait at landet kan komme til å godta russiske utøvere i OL under nøytralt flagg.

– Vi har startet diskusjoner med presidentene av idrettsforbundene og utøverne selv, sier Huttsait, ifølge Reuters.

– Vi vet ikke om dette vil skje eller ikke. Ingen avgjørelse er tatt, fortsetter han.

Reuters skriver at Huttsait sent onsdag kveld ba om at ingen ukrainske utøvere skal konkurrere mot russere så lenge de representerer Russland. I brevet sto det ingenting om nøytrale utøvere.

Bryteren Zhan Belniuk, som vant gull i Tokyo-OL og nå er sitter i Ukrainas parlament, sier at det er en åpning for ukrainsk OL-deltakelse.

«Dette åpner for våre utøvere til å konkurrere internasjonalt og sikre sin OL-plass», skrev han på appen Telegram.