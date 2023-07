Ukrainsk fekter slo russer – første idrettsmøte siden Russlands invasjon

NTB

Fekteren Olga Kharlan ble den første ukrainske idrettsutøveren til å konkurrere mot en russer siden Russlands invasjon i februar 2022, ifølge AFP.

Kharlan møtte russiske Anna Smirnova under VM i fekting torsdag. Det skjedde under et døgn etter at Ukrainas regjering endret sine føringer mot egne utøvere. Ingen Ukrainere har konkurrert mot russere siden krigens utbrudd i 2022, skriver AFP.

Kharlan vant til slutt fektekampen og er videre i mesterskapet. 32 år gamle Kharlan har en rekke OL- og VM-medaljer.

Etterpå takket ikke Kharlan sin russiske motstander for kampen. Ukrainske utøvere tar verken russere eller belarusere i hånden etter kamper. Det fikk Smirnova til å sette seg i en stol midt på fektematten i protest, ifølge AFP.

Underveis i kampen skal den ukrainske delegasjonen på rundt 20 medlemmer ha ropt slagordet «slava Ukraini» (ære til Ukraina).

Ukrainere kan heretter møte russere i idrettssammenheng så lenge russerne deltar under nøytralt flagg. Flere ukrainske utøvere har vært misfornøyde med regjeringens regler.

Skeletonutøveren Vladyslav Heraskevytsj var en av dem som gikk hardt ut mot føringene.

– Hvis Ukraina ikke er representert i konkurranser, innebærer det at vi forlater den internasjonale idrettsscenen og gir russere og belarusere muligheten til å promotere sine fortellinger og sin propaganda, skrev han på Twitter i april.

Bryteren Zhan Belniuk, som vant gull i Tokyo-OL og nå er sitter i Ukrainas parlament, er glad for regelendringen.

«Dette åpner for våre utøvere til å konkurrere internasjonalt og sikre sin OL-plass», skrev han på appen Telegram onsdag.