Manchester United senket av Real Madrids nysigneringer

Manchester Uniteds Kobbie Mainoo i duell med Real Madrids Rodrygo Silva i nattens treningskamp i USA. Spanjolene vant kampen 2-0. Foto: Michael Wyke/AP/NTB

NTB

Et brassespark fra Joselu og en lobb fra Jude Bellingham sørget for at Real Madrid gikk seirende ut av treningskampen mot Manchester United natt til torsdag.