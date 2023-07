Henderson takker for seg i Liverpool: – Jeg vil alltid være rød

NTB

Den engelske fotballspilleren Jordan Henderson er ferdig etter tolv år i Liverpool. Mye tyder på at han slutter seg til Steven Gerrards mannskap i Al-Ettifaq.

Det opplyser han på sin Instagram-konto.

– Jeg vil alltid være rød. Helt til dagen jeg dør. Takk for alt. «You’ll Never Walk Alone», skriver Henderson.

Henderson har vært i Liverpool siden 2011 og ble utnevnt til kaptein i 2015, da Gerrard forlot barndomsklubben.

Siden den gang har Henderson vært en viktig brikke for Jürgen Klopps lag. Midtbanespilleren har løftet både Premier League- og mesterligatrofeet for de helrøde. Totalt spilte han 491 kamper for Merseyside-klubben.

Etter tolv år i klubben skal veien gå videre Al-Ettifaq, som har Gerrard som trener. Henderson føyer seg dermed inn i rekken av mange stjerner som hittil i sommer har skiftet ut Premier League med spill i Saudi-Arabia.