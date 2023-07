NRK: NFF oppretter VAR-komité

NTB

Norges Fotballforbund har besluttet å oppnevne en VAR-komité etter kritikken rundt videodømmingen den siste tiden.

– Det er vel ikke så veldig overraskende at VAR skulle bli en av de store snakkisene i år. Det hadde vi trodd på forhånd også ettersom det er nytt. Men vi skal huske på at det har bare vært fire måneder med VAR så langt. Utgangspunktet for det er å gjøre fotballen enda mer rettferdig, sier NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken i NFF til NRK.

Løken påpeker at de også ønsker å ha møter med klubbene i høst om VAR-systemet. Der skal også supporterne bli hørt. Generalsekretæren vet ikke ennå hvilke endringer som vil komme.

– Det jeg har hørt nyss om er at vi trenger ytterligere kameraer. Men det skal ikke jeg ta stilling til ennå. Det får vi ta senere, sier Løken til NRK.

Norsk Toppfotball har etterspurt VAR-endringer og ønsker et møte med NFF om dette. Diskusjonene rundt VAR skjøt fart etter at dommerteamet brukte sju minutter på å godkjenne Odds scoring mot Vålerenga Eliteserien forrige runde.

I etterkant gikk flere fotballkjennere hardt ut mot VAR og mente at noe måtte gjøres. NFF bekreftet tirsdag at de skal gjøre endringer i VAR-praksisen.

– Når vi går inn i marginale offsideavgjørelser og ser at dette vil ta tid, så støtter vi dommerens avgjørelse og går ikke inn på lange utredninger, sa dommersjef Terje Hauge i en uttalelse.