Messi herjer i USA – måldobbel mot Atlanta United

Lionel Messi scoret to mål mot Atlanta United natt til onsdag.

NTB

Lionel Messi noterte seg for to nye mål i 4-0-seieren mot Atlanta United i en ligacup-utgave for lag i Nord-Amerika. Han har han fått en strålende start i USA.