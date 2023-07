Caroline Graham Hansen sa unnskyld – blir i VM-troppen

NTB

Caroline Graham Hansen innledet onsdagens pressekonferanse i VM med å be om unnskyldning for sin utblåsning etter Sveits-kampen.

Før Hege Riise skulle møte mediene i VM, kom Graham Hansen inn og ga tydelig preget en kort uttalelse fra podiet i spillerhotellet i Auckland.

– Jeg vil be om unnskyldning. Jeg er bare et menneske, og det er mye følelser. Det har vært noen tøffe dager, og etter kampen i går tok det overhånd. Jeg vil be om unnskyldning overfor mine lagkompiser, trenerne og alle andre for at jeg tok fokus bort fra det som faktisk betyr noe. Det er å være her og spille VM, sa hun.

Barcelona-stjernen ble vraket fra start mot Sveits og måtte nøye seg med et innhopp i sin 100. landskamp. Det førte til skarpe uttalelser i intervjuer etterpå.

Treneren bestemmer

– Jeg ble veldig skuffet, selvfølgelig, over ikke få starte i en av de viktigste landkampene på lenge. Jeg er i form og visste at jeg kunne bidra sterkt mot Sveits. Jeg var uenig i Heges avgjørelse, og det må jeg få lov til å være. Samtidig respekterer jeg at det er treneren som bestemmer, og hun har rett å gjøre det hun mener er best for laget.

Hun forklarte uttalelsen til Viaplay om at hun følte at hun er blitt tråkket på i ett år.

– Det knytter seg til at det er ett år siden jeg ble tatt ut av kapteinsteamet som noe av det første Hege gjorde. Det var vonde følelser som pratet, ikke den rasjonelle meg, og det beklager jeg, sa hun.

– Jeg vil gjøre alt for å hjelpe Norge videre og ber igjen om unnskyldning for at jeg i møte med pressen i går lot følelsene ta overhånd.

Akseptert

Deretter inntok Riise podiet og sa at unnskyldningen er akseptert. Graham Hansen vil fortsatt være en del av troppen inn mot den avgjørende kampen mot Filippinene.

Pressekonferansen onsdag formiddag lokal tid ble på kort varsel utsatt tre kvarter, og da den startet var det altså Graham Hansen som snakket først.

– I dag tidlig har vi hatt noen møter, som dere skjønner, og derav en unnskyldning fra Caro. Hun er oppriktig lei seg. Vi er alltid mottakelige og åpne for en unnskyldning. Det har hun gitt, og det aksepteres, sa Riise.

Hun frykter ikke at hendelsen skal virke ødeleggende for laget i oppkjøringen til søndagens kamp, som avgjør om laget går videre eller må reise hjem.

– Det kan være samlende. Når Caro har snakket med spillerne etterpå, tenker jeg at vi skal klare å jobbe oss videre, sa hun.

Autoritet

Om tirsdagens intervjuer skapte tvil om Riises autoritet i gruppa, fjernet hun dem med onsdagens håndtering. Hun gjentok at hun står ved valget hun gjorde da hun lørdag informerte Graham Hansen om at hun ikke skulle starte mot Sveits.

– Det var ingen lett samtale, men en nødvendig samtale, og jeg mener fortsatt at det var det riktige valget, sa hun.

Avgjørelsen om at Graham Hansen ikke fikk fortsette i kapteinsteamet står hun også ved.

– Vi hadde samtale med alle i det tidligere kapteinsteamet, og vi ønsket en endring på antall og personer. Det er såpass jeg vil gå inn på det, sa hun.

– Caro har blottlagt seg her nå, og hun vil gjøre det samme overfor spillerne. Hun er oppriktig lei seg for følelsesmessige utbrudd, ikke bare i situasjonen nå, men også tilbake i tid. Vi skal i videre samtaler, og jeg ser ikke noen grunn til at dette ikke skal bli en suksesshistorie. Vi fikk en liten krasj, men den kan nullstilles, og det gjøres nå. Så jobber vi videre, sa hun.