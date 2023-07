VM-legen: Hegerberg kan bli aktuell mot Filippinene

NTB

Ada Hegergerg kan bli aktuell til den avgjørende VM-gruppekampen mot Filippinene, melder den norske legen Trygve Hunemo onsdag.

Stjernespissen måtte trekke seg fra laget mot Sveits rett før avspark tirsdag. Årsaken var en kjenning i lysken.

– Ada og medisinsk team vurderte at dette ville raskt forverre seg og føre til økt skade og kjapt unødvendig bytte i kampen dersom hun spilte, står det i en uttalelse fra Hunemo via medieansvarlig Halvor Lea.

– Første undersøkelse av fysioterapeut og lege viser at det var helt riktig ikke å spille kampen. Vi vil legge opp et opplegg utover uka for å optimalisere mulighetene for at Ada spiller søndag.