Ståle Sandbech har blitt far

NTB

Ståle Sandbech og kjæresten Mariann Hæstad har blitt foreldre, opplyser snowboardstjernen tirsdag.

Tidligere i år kunne Sandbech fortelle at Hæstad var gravid og at de ventet en liten gutt. Tirsdag publiserte Sandbech et bilde av den nyfødte gutten på sin Instagram-profil.

– Nå blir det i hvert fall på tide å ta litt voksenansvar. Samtidig skal jeg fortsatt bruke tid på å leke, men på en annen måte. Hverdagen kommer til å bli annerledes, men jeg skal selvfølgelig ikke slutte med det jeg holder på med, sa Sandbech til Budstikka i mai.

Sandbech har i flere år vært en av Norges beste snowboardutøvere. 30-åringen står med ett OL-sølv i slopestyle, ett VM-gull i Big Air og flere medaljer i X-Games. I fjor deltok han i sitt siste OL.

VG omtalte saken først.