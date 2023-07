Frustrert Graham Hansen i VM-intervjuer etter vraking: – Skuffet, uenig og såret

NTB

Norges 0-0-resultat mot Sveits i fotball-VM havnet helt i skyggen av Caroline Graham Hansens voldsomme utbrudd i intervjuer etter kampslutt.

Hun var vraket i startoppstillingen, men kom på banen som innbytter. Etterpå sparte ikke Graham Hansen på særlig mye da hun svarte på spørsmål.

– Jeg tror alle som er her har lyst til å spille, så det er selvfølgelig en kjip beskjed å få. Jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Det er mye jeg vil si, men som man kanskje bare må bite i seg. Vi har fortsatt mye å spille for i VM, sa Graham Hansen til Viaplay etter kampslutt.

– Jeg føler at jeg har blitt tråkket på i et helt år, fortsatte hun.

Noe senere sa hun at hun var «skuffet, uenig og såret. Og kanskje har jeg allerede sagt for mye».

– Hun er skuffet som alle andre, sa landslagssjef Hege Riise til Viaplay om hvordan Graham Hansen tok vrakingen

I TV3-studioet sa Jan Åge Fjørtoft at Graham Hansens situasjon har vært en sak inn mot Sveits-kampen og at den kommer til å bli det også i dagene som kommer.

Bedre

Kun seier mot Filippinene søndag kan sende Norge videre til åttedelsfinale. Det norske laget har gått fire strake sluttspillkamper uten å vinne og score mål.

– I dag er det et stort løft i det vi gjør. Vi jobber hard og kommer til mulighetene. Etter New Zealand er dette et stort løft for oss kollektivt, men så må vi jobbe for målene, sa landslagssjef Hege Riise til Viaplay etter kampslutt.

Norge startet uten sine to største stjerner, og det etter betydelig dramatikk. Graham Hansen var satt på benken i det som skulle være hennes 100. landskamp, mens Ada Hegerberg fikk en kjenning i lysken i den siste spurten under oppvarmingen. Hun måtte overlate spissplassen til Sophie Román Haug, som fikk sine første landslagsminutter i 2023.

Haug var skarp tross kort forberedelse og tvang Sveits-keeper Gaëlle Thalmann til en kjemperedning i hver omgang.

Graham Hansen spilte den siste drøye halvtimen og hadde en kjempesjanse til å krone jubileumskampen med vinnermål etter et flott soloraid i det 75. minutt. Hennes venstrebeinsskudd ble glimrende reddet av Thalmann, som også tok returen fra Frida Maanum.

Håp

Filippinenes sjokkseier over New Zealand var en gavepakke til de norske. Før tirsdagens kamper risikerte Norge å bli slått ut i løpet av dagen, men plutselig var laget bare en tomålsseier fra å lede gruppa før siste runde.

Slik skulle det ikke gå, men vertslandets tap gjør at Norge selv med uavgjort er ganske nær avansement. Norge er sist i gruppa før siste runde, men Norge vil garantert være videre dersom det blir minst tre måls seier over Filippinene søndag.

– Vi må inne og angripe. Vi vet hva vi må gjøre, sa Riise innbitt.

I motsetning til i EM er det målforskjell som skiller VM-lagene.

Sjokkbølger

Hege Riises vraking av Graham Hansen lekket ut i norske medier dagen før kamp og skapte sjokkbølger. Barcelona-stjernen ble ofret da Norge skulle finne tilbake til taktene fra oppkjøringskampene, som hun ikke var med på grunnet landslagspause og skade. Riise vraket også to av sine mest betrodde spillere det siste året, Ingrid Syrstad Engen og Julie Blakstad.

Enda høyere smalt det rett før avspark, da Hegerberg forsvant i garderoben. Lyon-spissen kom ut og sang nasjonalsangen. Hun var også med i ringen ved sidelinja, men så gikk hun av banen og overlot spissplassen til Haug mens presse og publikum satt og måpte.

– Jeg fikk en liten kjenning, og da ville jeg ikke ta noen risiko. Det var nødt til å gå kjapt, så hun fikk jækla lite tid, men hun kommer inn og jobber beinhardt. Det er veldig sterkt av henne, sa Hegerberg til Viaplay.

– Er du klar til neste kamp?

– Vi kommer til å ta dette veldig nøye fremover og bruke tiden godt, men jeg er som alltid optimist og skal gjøre jobben, svarte Lyon-spissen.

Sveits kom tidlig til en kjempesjanse i øsregnet i Hamilton, men Thea Bjelde ble reddende engel for de norske med en glimrende blokkering da Sveits-stjernen Ramona Bachmann kastet seg over en halvklaring fra Maren Mjelde etter at Coumba Sow brøt gjennom på kant.

Mye bedre

I motsetning til åpningskampen mot New Zealand greide de norske å slippe ned skuldrene og både spilte og kjempet seg inn i kampen. Avstandene som ble for store forrige uke satt igjen, og det var et kompakt norsk lag som tettet igjen og begynte å få til farlige angrep.

Det resulterte i flere halvsjanser før Haug i det 23. minutt tvang Gaëlle Thalmann til en kjemperedning. Hun traff godt med hodet på innlegg fra Maanum, men Thalmann kastet seg og slo ballen ut.

Haug hadde også et par hodestøt utenfor på innlegg fra Emilie Haavi, og Hegerberg-erstatteren ga motstanderens midtforsvar mye å gjøre.

Stort sett hadde Norge defensiv kontroll, men Sveits kom til et par sjanser etter en drøy halvtime. Først skjøt Ana-Maria Crnogorcevic rett over da hun ble spilt fram av Sow, så falt et sveitsisk innlegg fra venstre ned på tverrliggeren.

– Det var en bedre første omgang enn sist. Vi var litt på defensiven de første minuttene, men vi kom oss mer og mer inn i kampen. Så er vi litt for upresise på den siste tredelen, sa assistenttrener Ingvild Stensland til Viaplay i pausen.