Filippinene slo New Zealand sensasjonelt 1-0 – gunstig for Norges sjanser i VM

Sarina Bolden sendte Filippinene i føringen mot New Zealand. Foto: John Cowpland / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Filippinene vant 1-0 i gruppekampen mot New Zealand i fotball-VM. Det er svært positivt for det norske kvinnelandslagets muligheter for å ta seg videre.