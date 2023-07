Graham Hansen tilbake på trening etter sykdom

NTB

Caroline Graham Hansen trente med Norges VM-lag i Hamilton mandag, dagen før skjebnekampen mot Sveits.

Hun har vært isolert på hotellet i Auckland siden lørdag etter å ha klaget over sår hals. Hun deltok ikke på lagets første fotballtrening siden åpningskampen i VM, som endte med et skuffende 0-1-tap for vertslandet New Zealand.

Tirsdag skal Barcelona-stjernen jubilere med sin 100. landskamp. Hun er en nøkkelspiller for det norske laget, som trenger en seier for å beholde sin VM-skjebne i egne hender.

22 trente

Laget er nå på plass i Hamilton, om lag 12 mil sør for Auckland, og trente på Porrit stadion. 22 av de 23 i troppen var i aksjon i den snaue halvtimen som var åpen for mediene. Guro Pettersen var til stede, men trente ikke.

– Hun har en liten kjenning i låret, så det er en del av belastningsstyringen, for ikke å ta noen sjanser, opplyser medieansvarlig Halvor Lea til NTB.

De tre reservene var heller ikke med på treningen, som ble stengt da formasjonsøvelsene skulle starte.

Seierspress

Senere i dag skal Hege Riise, Ada Hegerberg og Tuva Hansen møte til internasjonal pressekonferanse på kamparenaen Waikato stadion. Der må de svare om det store seierspresset.

Med tap for Sveits vil Norge trolig være uten sjanser til avansement allerede før siste runde i gruppespillet, noe som aldri tidligere har skjedd med et norsk seniorlandslag i sluttspill i VM, EM eller OL.

Om det blir uavgjort mot sveitserne, vil Norge være avhengig av hjelp fra New Zealand i siste runde om det skal kunne bli avansement. Norge møter Filippinene i siste kamp søndag og må vinne den også, mot gruppas antatt svakeste lag.