Caroline Graham Hansen trente ikke med VM-laget: – Hun har det bra

NTB

Caroline Graham Hansen var ikke med på trening med VM-troppen søndag, dagen etter å ha blitt isolert på rommet med sår hals.

De norske tar ingen sjanser med Barcelona-stjernen etter at hun følte seg sår i halsen to dager etter kampen mot New Zealand, og hun var ikke med da laget søndag gjennomførte sin første fotballtrening etter tapet i åpningskampen.

– Caroline har det bra. Legen har bestemt at hun ikke trener på feltet i dag, opplyste medieansvarlig Halvor Lea til norske medier i VM.

Alle de 22 andre i troppen og de tre reservene var med fra start i treningen på Seddon Fields i Auckland-forstaden Western Springs. Økta ble stengt for mediene etter oppvarmingen.

Den var stengt en drøy time før mediene slapp inn igjen for intervjuer med trenere og utvalgte spillere. Hege Riise ville ikke si noe om Graham Hansens tilstand, men viste til legens melding.

– Vi prøver å begrense (aktivitet) hvis noen kjenner noe, men det er legen som svarer på alt medisinsk. Det blander ikke jeg meg i, sa hun til NTB.

Mandag skal de norske trene i Hamilton, om lag 12 mil sør for Auckland, der de tirsdag møter Sveits i en kamp de må vinne for å beholde sin videre VM-skjebne i egne hender.