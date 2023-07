Støre oppringt av New Zealands statsminister etter skyteepisoden i VM-byen Auckland

Jonas Gahr Støre ble torsdag morgen oppringt av New Zealands statsminister. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Jonas Gahr Støre har vært i kontakt med New Zealands statsminister etter skyteepisoden som torsdag morgen krevde tre menneskeliv i VM-byen Auckland.

Det opplyser Støre om i et Twitter-innlegg.

– Oppringt av New Zealands statsminister Chris Hipkins før åpningskampen i fotball-VM mellom NZ og Norge kl. 0900 norsk tid. Fifa og NZ enige om at VM går som normalt etter skyteepisode i natt. Delte sympati med de som er rammet. Og støtte til fotballen og idretten, skriver statsministeren.

Norge spiller åpningskampen i VM klokka 19 torsdag kveld lokal tid (09.00 i Norge). New Zealands statsminister Chris Hipkins opplyste at det etter samtaler med Fifa-ledelsen ble klart at VM settes i gang som planlagt.

– Alle newzealendere føler seg som ofre i dag, sa en tydelig preget statsminister, som selv vil vurdere å gå på kampen. Det var egentlig ikke planen.

Den norske troppen fortsatte sine forberedelser som normalt.

«I utgangspunktet trenger dette ikke å påvirke forberedelsene, men vi får avvente politiets og myndighetenes håndtering og føringer», skrev Halvor Lea til NTB mens hendelsen fortsatt var under utvikling.