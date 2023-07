Sikkerheten økes før Norges åpningskamp i VM – supportere blir bedt om å ankomme arenaen tidlig

Sikkerheten økes på stadionområdet før Norges åpningskamp i VM mot vertsnasjon New Zealand. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Ved Eden Park skjerpes sikkerheten før Norges åpningskamp mot vertsnasjon New Zealand etter skyteepisoden rett utenfor landslagets hotell torsdag morgen.

Det ble en dramatisk opptakt på dagen for åpningskampen i VM da en skyteepisode utenfor det norske VM-hotellet krevde tre menneskeliv. Pressekontakt Halvor Lea kunne fortelle at det norske landslaget ikke ble direkte påvirket av hendelsen.

«Vi ser helikopter og en rekke politibiler fra hotellet, men ikke noe utover det», skrev Lea til NTB mens politiaksjonen fortsatt pågikk for fullt.

Hendelsen har fått kamparrangøren til å iverksette skjerpede sikkerhetstiltak, bekrefter en talsperson for Eden Park i Auckland i en uttalelse.

– Det vil være økt tilstedeværelse av sikkerhetspersonell både på og rundt stadionområdet, heter det.

Billettinnehavere bes ankomme arenaen tidlig, opplyses det videre.

Norge spiller åpningskampen i VM klokka 19 torsdag kveld lokal tid (09.00 i Norge). New Zealands statsminister Chris Hipkins opplyste at det etter samtaler med Fifa-ledelsen er klart at VM settes i gang som planlagt.

– Alle newzealendere føler seg som ofre i dag, sa en tydelig preget statsminister, som selv vil vurdere å gå på kampen. Det var egentlig ikke planen.