VM starter som planlagt etter skyteepisode i Auckland

VM-åpningskampen i fotball spilles som planlagt tross den alvorlige skyteepisoden rett ved Norges spillerhotell. Her er bevæpnet politi på området under den store aksjonen torsdag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

VM vil starte som planlagt til tross for skyteepisoden på en byggeplass rett ved hotellet der de norske spillerne bor, bekrefter New Zealands statsminister.

Chris Hipkins sa på en pressekonferanse torsdag morgen at skyteepisoden ikke utgjør en nasjonal sikkerhetstrussel. Tre personer er døde, inkludert gjerningsmannen, har politiet tidligere bekreftet.

– Med åpningen av fotball-VM er mange øyne på Auckland. Vi har snakket med Fifa i morges, og turneringen vil starte som planlagt, sa Hipkins.

– Alle newzealendere føler seg som ofre i dag, sa en tydelig preget statsminister. Han sa at han senere vil avgjøre om han skal gå på VM-åpningskampen mellom New Zealand og Norge. Egentlig var han på vei til Hamilton da skyteepisoden endret planene.

Kondolanser

Idrettsminister Grant Robertson sa at han har snakket med FIFA-president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura, og at de har overbrakt sine kondolanser.

Skyteepisoden skjedde på en byggeplass rett ved siden av hotellet der de norske spillerne bor i Auckland. Spillerne ble ikke påvirket av hendelsen, har pressekontakt Halvor Lea opplyst til NTB.

Robertson sa at flere av VM-lagene bor i nærheten av stedet for skytingen, men at alle er trygge. Han sa at ett lag bor rett ved siden av, men ville ikke si hvilket. Det er klart at han refererte til Norges tropp, som bor nesten vegg-i-vegg med stedet for skytingen.

Trygge

Landslagskaptein Maren Mjelde sier i en uttalelse at spillerne har følt seg trygge hele tiden, selv om det ble en brå start på dagen.

New Zealand og Filippinene bor på et hotell noen kvartaler unna. Politifolkene som rykket ut til hendelsen stoppet utenfor det hotellet før de rykket inn i det avsperrede området, så det ble brå vekking også for de lagene, med sirener og helikopterdur.