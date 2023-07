Drama i VM-byen Auckland – tre døde i skyteepisode like ved spillerhotell

NTB

En skyteepisode rett ved hotellet til det norske VM-laget i fotball krevde tre menneskeliv torsdag morgen og utløste en stor politiaksjon.

Det ble en dramatisk opptakt på dagen for åpningskampen i VM. Pressekontakt Halvor Lea kunne fortelle at det norske landslaget ikke ble direkte påvirket av hendelsen.

«Vi ser helikopter og en rekke politibiler fra hotellet, men ikke noe utover det», skrev Lea til NTB mens politiaksjonen fortsatt pågikk for fullt.

Senere sendte han en uttalelse fra lagkaptein Maren Mjelde, som uttalte at det ble en brå måte å våkne på, men at alle i troppen følte seg trygge hele tiden.

Norges lag bor på et hotell i Quay Street. Aksjonen var ifølge New Zealand Herald rettet mot en byggeplass i Queen Street rett ved siden av hotellet, dit en 24-årig mann litt før halv åtte tok seg inn, gikk fra rom til rom og skjøt mot flere personer. Det opplyste politioverbetjent Sunny Patel til Herald.

To av ofrene er bekreftet døde, og gjerningspersonen er også død. I tillegg er mange skadd, noen av dem alvorlig.

Skuddsalve

Herald rapporterte direkte fra hendelsen, og politiet oppfordret folk til å holde seg innendørs og borte fra området. Likevel samlet det seg store folkemengder rett ved det avsperrede området.

NTBs utsendte ble vekket av sirener i halv åtte-tiden lokal tid. I løpet av kort tid kom et stort antall utrykningskjøretøyer til stedet, og et område ble sperret av. Det skjedde midt i morgenrushet, og et stort antall skuelystne samlet seg på gaten.

Tungt bevæpnet politi tok seg inn i området. Et politihelikopter svevet over det hele, og man kunne telle over 20 utrykningskjøretøyer bare i Customs Street utenfor hotellet VM-lagene New Zealand og Filippinene bor på. Det er også et offisielt mediehotell der blant andre NTB og VG bor.

Omtrent ti over åtte kunne man høre en skuddsalve, og litt senere fikk ambulanser kjøre inn i det avstengte området.

Avventer

Lokale myndigheter rapporterer at tog-, buss- og ferjetrafikk i området er innstilt inntil videre.

Norge spiller åpningskampen i VM klokka 19 torsdag kveld lokal tid (09.00 i Norge). Den alvorlige hendelsen har så langt ikke fått konsekvenser for oppkjøringen til kampen.

«I utgangspunktet trenger det ikke å påvirke forberedelsene, men vi får avvente politiets og myndighetenes håndtering og føringer», skriver Halvor Lea til NTB.