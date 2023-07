Turn: Russere og belarusere ønskes tilbake – må delta som nøytrale

NTB

Det internasjonale turnforbundet (Fig) har vedtatt å ikke lenger utestenge russere og belarusere fra idretten, men de må delta som nøytrale utøvere.

«Ved å godta at russiske og belarusiske utøvere igjen kan delta i konkurranser som nøytrale, viser Fig at de respekterer alle utøveres rettigheter og sender samtidig et signal til resten av verden at turnforbundet ønsker fred», heter det i en uttalelse fra forbundsstyret.

Russiske og belarusiske turnere får delta i konkurranser fra 1. januar neste år. Den internasjonale olympiske komité (IOC) har tidligere uttalt at de ønsker at alle forbund skal ta tilbake russere og belarusere så lenge de deltar som nøytrale.

Flere idretter har valgt å holde russere og belarusere utestengt siden krigen brøt ut i februar i fjor. IOC har ikke fattet noen avgjørelse om russiske og belarusiske utøvere får delta i OL i Paris neste år.