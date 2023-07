Ullevaal stadion ønsker å arrangere mesterligafinale i 2026 eller 2027

Ullevaal stadion har meldt sin interesse om å arrangere to av finalene i Europas klubbturneringer i 2026 og 2027. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Ullevaal stadion har meldt sin interesse for å arrangere kvinnenes mesterligafinale og finale i conferenceligaen for menn i 2026 eller 2027, opplyser Uefa.

Det kommer fram av en oversikt publisert av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tirsdag formiddag.

Ullevaal stadion er et av tre stadioner som har meldt interesse for kvinnenes mesterligafinale, mens seks arenaer har ytret et ønske om å arrangere finalen i conferenceligaen.

Uefa opplyser videre at interesseerklæringene ikke er bindende, og at interesserte forbund og arenaer må levere endelige forslag og søknader innen 21. februar 2024.

Sist gang et norsk fotballstadion var vertskap for en europeisk tittelkamp var i 2016. Da møttes Real Madrid og Sevilla på Lerkendal i den europeiske supercupen.