Ingen haka-harselas fra Norge: – Respekterer deres kultur

Guro Reiten under trening med VM-troppen i Auckland. Hun sier at hun har stor respekt for møtet med urbefolkningens kultur i New Zealand. Det blir ingen norsk haka-harselas. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Norges VM-tropp har ikke diskutert faren for å tråkke New Zealands urbefolkning på tærne, men Guro Reiten forsikrer at det ikke blir noen norsk haka-harselas.

Spanias og Nederlands VM-tropper har fått skarpe reaksjoner etter at det i sosiale medier ble delt bilder av spillere som etterlignet maorienes haka-dans, og Spanias kaptein Ivana Andrés ba mandag offentlig om unnskyldning. Også nederlenderne har beklaget.

– Vi har ikke snakket om det, men jeg har fått det med meg i sosiale medier, sier Reiten til NTB.

– Vi har selv vært og sett på dansing her i New Zealand. Det er litt rått å komme til en annen del av verden og se deres kultur, som vi aldri har opplevd før, og den stoltheten de viser når de viser den fram. Da skjønner vi hvor mye det betyr for dem, og det respekterer vi.

Bakgrunnen for reaksjonene mot det spanske laget var en video der Andrés og tre lagvenninner imiterte bevegelsene i haka-dansen. Etterpå hørte man latter.

Dårlig mottatt

Videoen ble svært dårlig mottatt i New Zealand, der Spania spiller sine gruppekamper i VM.

Det samme gjelder bilder delt av Nederlands fotballforbund der lagkaptein og tidligere Vålerenga-spiller Sherida Spitse ser ut til å etterligne en haka. Forbundet hevdet først at det var en helt vanlig øvelse som bare lignet på haka, men i bakgrunnen kunne man høre Merel van Dongen si «haka» og «New Zealand». Nå har også nederlenderne beklaget.

Andrés leste opp en beklagelse under en velkomstseremoni hos den lokale Rangitane-stammen mandag.

Fra hjertet

– Vi har bare vært i Aotearoa New Zealand noen få dager, og det er fortsatt mye å lære om denne kulturen. Vi ber om tilgivelse for våre feil og skal prøve å forbedre oss dag for dag, sa hun.

Unnskyldningen ble godtatt.

– Ordene kom fra hjertet og anerkjente at de forstår at haka er dyrebart ikke bare for maorier, men for hele Aotearoa, sa en talsperson for stammen.

Haka-dansen er blitt verdenskjent ved at den brukes av New Zealands mektige rugbylandslag «All Blacks» før hver kamp.