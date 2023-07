De neste Samveldelekene står uten vertskap

NTB

Den australske delstaten Victoria vil ikke lenger arrangere de neste Samveldelekene i 2026, og skylder på at prisen blir for høy.

– Lekene vil ikke foregå i Victoria i 2026. Vi har informert ledelsen i Samveldelekene om vår avgjørelse om å trekke oss fra kontrakten, sier Victorias delstatsleder Daniel Andrews på en pressekonferanse.

Årsaken er en massiv økning i de anslåtte kostnadene for å arrangere lekene, ifølge Andrews. Han sier at myndighetene i Victoria hadde budsjettert med 2,6 milliarder australske dollar, men at nye estimater setter kostnaden til 7 milliarder australske dollar.

Samveldelekene går av stabelen hvert fjerde år, og er et OL-lignende arrangement for deltakere fra landene i Samveldet av nasjoner.

Forrige gang Samveldelekene ble arrangert i Australia var i 2018. Landet er denne sommeren vertskap for fotball-VM sammen med New Zealand.