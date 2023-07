Tallknusere levner Norge ingen sjanser i fotball-VM

Nielsens Gracenote har ikke noe tro på Hege Riises lag under fotball-VM. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Statistikkselskapet Nielsens Gracenote mener at USA er favoritten til å sikre seg sin tredje strake VM-tittel under mesterskapet i Australia og New Zealand.