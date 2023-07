Fotballkvinnene tror på et VM-sluttspill preget av overskudd

Tuva Hansen under medietreff ved den norske VM-troppens hotell i Auckland. Hun tror den lange pausen mellom serieslutt og VM-start vil gi et mesterskap preget av opplagte spillere. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Den lange pausen mellom sesongslutt i Europas store ligaer og avspark i kvinne-VM vil gi et mesterskap preget av opplagte spillere, tror og håper Tuva Hansen.

Torsdag spiller Norge åpningskampen i VM mot den ene vertsnasjonen New Zealand. Det skjer nesten åtte uker etter at sesongen var over for de fleste utenlandsproffene. Det kan føre til spørsmål om kampformen, men Bayern München-spilleren velger å se positivt på det.

– Først og fremst tror jeg at folk kommer med overskudd, og det er veldig viktig. Og så er det også noen av oss (VM-troppen) som spilte kamper helt fram til vi møttes, i Toppserien. Jeg tror det kan være positivt for Norge, at toppseriespillerne har kampformen inne og at vi som spiller ute endelig kan ha litt overskudd, sier Hansen til NTB.

Hun var en av ti spillere i Norges VM-tropp som avsluttet klubbsesongen helgen 27. og 28. mai. Barcelona-duoen Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen rundet av sesongen en uke senere, mens Emilie Haavi ikke har spilt klubbkamp siden 20. mai, akkurat to måneder før VM-åpningen.

– Jeg støtter Tuva. Vi som spiller utenlands har hatt litt tid imellom, men jeg tenker at det er godt både å få pause og en god oppkjøringsperiode før VM, sier Roma-spiss Sophie Román Haug til NTB.

Tilpasset trening

Tuva Hansen skryter av Norges forberedelser, med god tid til å utjevne tidsforskjellen på ti timer. Norge spiller sine gruppekamper lenger øst (over 175 grader) enn noe norsk seniorlandslag i fotball har vært før.

– Det er veldig bra at vi kom hit så tidlig som vi gjorde, og jeg tror alle er takknemlige for at vi gjorde det. De trappet opp treningene gradvis og tar også individuelle hensyn. Hvis noen for eksempel bare har sovet tre timer om natta så blir det ikke fullt kjør på trening, sier hun.

Det var det ikke for noen i begynnelsen av oppholdet.

– Da hadde de lagt opp treningene så det ikke var dueller eller egentlig spill. Det var mest for å komme i gang og bevege oss litt. Etter noen dager hadde vi tilpasset oss bra og satte i gang med ordentlige fotballtreninger, og siden har det egentlig gått litt av seg selv, sier Mathilde Harviken til NTB.

Søndag spilte Norge uoffisiell landskamp mot Portugal og vant generalprøven 2-1. For mange var det en god bekreftelse på at den gradvise opptrappingen har ført fram til VM-form.

Ti timer

Det er ulikt hvor lang tid spillerne brukte på å komme i døgnrytme. Tuva Hansen er ikke blant dem som har slitt med døgnvillhet.

– Nei, jeg sover ti timer hver natt og har ikke hatt noen problemer. For øvrig bor vi på et fint hotell der vi trives veldig godt, og vi er en god gruppe. Det er ingenting å klage på, sier hun.

– Det er både fordeler og ulemper med at det er så lang tid mellom serieslutt og VM. Vi har fått ha litt ferie og har ladet batteriene. Så har vi startet opp igjen, og nå har vi hatt en god periode hvor vi har trent godt. Jeg synes det har gått veldig bra, sier Anja Sønstevold, som til daglig spiller i italienske Inter.

– Folk reagerte litt forskjellig på jetlagen i starten, men nå er vi «synka» og føler oss som oss selv igjen.

Ved siden av utenlandsproffene har Norge ni hjemlige spillere i troppen. De hadde tett program med seriekamper og cuprunder etter at sesongen var over for de store klubbene i andre land, og de holdt på helt til VM-troppen ble samlet for avreise til New Zealand.

En tiende spiller med mange ferske kamper i beina er Julie Blakstad, som med et leieopphold i Häcken byttet ut benketilværelse i Manchester City med tetstriden i Allsvenskan.

– Vi begynner å kjenne at det kribler litt. Jeg tror kampen mot New Zealand kan bli veldig spennende, med mye trøkk fra tribunene. Vi er jo heldige som får lov til å spille den kampen, sier Blakstad til NTB.

– Og vi vil veldig gjerne vinne den også.