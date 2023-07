NTB

I en høytidelig seremoni på DRV PNK Stadium i Fort Lauderdale i Florida ble Lionel Messi presentert som Inter Miami-spiller.

Fotballikonet Lionel Messi (36) ble presentert av Inter Miami-eierne Jorge Mas, Jose Mas og David Beckham. Seremonien skjer dagen etter Messis kontrakt ble skrevet under.

Overgangen har vært en dårlig skjult hemmelighet etter at Messis kontrakt med Paris Saint-Germain utløp i slutten av juni. Argentineren skal ha skrevet under en kontrakt på to og et halvt år med sin nye klubb, og avtalen skal sikre ham rundt 620 millioner kroner i årsinntekt.

Inter Miami, som spiller i den nordamerikanske fotballigaen MLS, og Messi spiller trolig sin første kamp for klubben på fredag mot Cruz Azul.

I samme seremoni ble også den spanske midtbanespilleren Sergio Busquets introdusert. Han har de siste 16 årene spilt for Barcelona.

Messi skal, ikke overraskende, ikle seg draktnummer 10 i sin nye klubb, mens Busquets får draktnummer 5.