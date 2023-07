LSK-spissene herjet mot Sandefjord – vant etter Bakke-avgangen

Lillestrøms Thomas Lehne Olsen jubler under eliteseriekampen i fotball mellom Lillestrøm og Sandefjord på Åråsen Stadion. Foto: Astrid Pedersen / NTB

NTB

LSK-sportssjef Simon Mesfin fikk en god opplevelse i sin første kamp i trenerstolen da Lillestrøm vant 4-2 mot Sandefjord i Eliteserien søndag.

Onsdag kom sjokkbeskjeden om at Geir Bakke gir seg som hovedtrener i Lillestrøm for å gå over i samme rolle hos erkerivalen Vålerenga. Simon Mesfin valgte å overta styringen på laget inntil videre, sammen med blant andre toppspillerutvikler Frode Kippe.

Mot Sandefjord tok LSK sin andre strake seier i serien etter en lengre periode med varierende resultater. Sandefjord har ikke vunnet på sine siste fire kamper etter nederlaget søndag.

– Det var fantastisk gjennomført av spillerne. Jeg var spent på om vi klarte å få ut det positive engasjementet som vi har hatt denne uken. Det er spillerne sin fortjeneste. Jeg er sinnssykt stolt av dem, sa Mesfin etter kampen.

Trenerjakt

Den siste tiden har Tromsø-trener Gaute Helstrup blitt nevnt som en kandidat til den ledige trenerjobben hos LSK. Mesfin ville ikke svare på konkrete navn, men styreleder Morten Kokkim åpnet opp i et intervju med TV 2.

– Han er vel en av de trenerne som har gjort det best de siste årene, og han passer vel ikke helt ugreit inn, vil jeg påstå. Han spiller en fotball som passer inn i strategien og måten vi jobber på. Det navnet er selvfølgelig blitt nevnt, sa LSKs styreleder Morten Kokkim til kanalen.

En våken og nådeløs Thomas Lehne Olsen ga Lillestrøm en perfekt åpning etter drøyt ti minutter. Sandefjord-kaptein Sander Moen Foss ramlet idet han mottok ballen ved 5-meteren, og Lehne Olsen smalt ballen i nettmaskene.

Ett minutt senere svingte gjestene inn ett innlegg på Alexander Ruud Tveter, og Mads Hedenstad Christiansen måtte gi en retur. Danilo Al-Sead tvang fram et selvmål fra Vetle Dragsnes fra kloss hold.

Mange mål

Spissprofilen Akor Adams fikk nettsus ved to anledninger før pause og står med 14 nettkjenninger i Eliteserien denne sesongen. Lehne Olsen noterte seg for sin andre scoring etter pause. Jesper Taaje reduserte med 20 minutter igjen.

– Vi kunne ha fått med oss noe her. Vi kunne scoret fire vi også, men Lillestrøm var bedre enn oss. Det er det ikke noe å si noe på. Vi burde likevel ha klart å score flere, sa Taaje etter tapet.

LSK ligger på 6.-plass i Eliteserien, mens Sandefjord innehar 15.-plass.

– Hvis vi skal opp derifra, så må vi ta poeng på bortebane også. Vi kan ikke spille som i første omgang. Det har vi vært utrolig dårlig på, sa Taaje til TV 2 om nedrykksstriden.

LSK møter Aalesund i neste runde, mens Sandefjord får besøk av serieleder Bodø/Glimt.