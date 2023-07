Motorsyklistene som blokkerte Pogacar er suspendert fra søndagens Tour de France-etappe

Motorsyklistene som blokkerte Tadej Pogacar er suspendert fra søndagens etappe. Foto: Bernard Papon / Pool Photo via AP / NTB.

NTB

To motorsyklister, én kameramann og én fotograf får ikke delta på søndagens etappe i Tour de France. Det skjer som følge av at de blokkerte Tadej Pogacar (UAE).

Det opplyser Tour de France-arrangøren ASO, ifølge Ritzau.

Pogacar gjorde lørdag et forsøk på å rykke ifra Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) med 500 meter til toppen, men sloveneren måtte raskt trykke inn bremsen da han risikerte å kollidere med de to motorsyklene.

I stedet gikk Vingegaard til angrep like etter og kapret åtte bonussekunder for å komme over fjelltoppen først, mens Pogacar måtte nøye seg med fem.

De to rytterne kjemper en intens kamp om sammenlagtseieren i verdens største sykkelritt. Vingegaard er innehaver av den gule ledertrøya og har etter de første 14 etappene en ledelse på ti sekunder ned til Pogacar.

ASO opplyser at i tillegg til utestengelsen fra 15. etappe, er de to motorsyklistene og deres passasjerer bøtelagt. Arrangøren har utstedt to bøter på 500 sveitsiske franc. Det tilsvarer 5800 norske kroner.