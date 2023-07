Kwiatkowski med soloseier i Tour de France – Pogacar tok sekunder på Vingegaard

NTB

Ineos-rytteren Michal Kwiatkowski klatret knallsterkt opp til Grand Colombier-fjellet og vant en dramatisk Tour de France-etappe på den franske nasjonaldagen.

Polakken vant etter å ha sittet i brudd mesteparten av dagen. Han stakk fra konkurrentene underveis på den 17,4 kilometer lange, HC-kategoriserte stigningen til Grand Colombier.

I mål var han 47 sekunder foran den belgiske toeren Maxim Van Gils (Lotto-Dstny).

– Jeg hadde 18 venner med meg i bruddet. Dette var en utrolig erfaring. Jeg trodde ikke at vi skulle kjempe om etappeseieren, for UAE kjørte bra. Jeg trodde ikke det var mulig, men her står jeg, sa Kwiatkowski til arrangøren etter fjellseieren.

Nytt Pogacar-forsøk

I feltet bak utspilte det seg en dramatisk kamp mellom sammenlagtfavorittene Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE). UAE hadde ligget i front av hovedfeltet gjennom dagen og ønsket å angripe i stigningen opp mot mål.

Nøyaktig to kilometer før mål tråkket også UAE-rytter Adam Yates til med Pogacar rett bak seg. Vingegaard og hans lagkamerat Sepp Kuss klarte å henge seg på.

Helt på slutten av etappen klarte Pogacar å skaffe seg en liten luke og spise inn fire sekunder og ytterligere fire bonussekunder på Vingegaard i sammendraget.

Dansken leder nå med ni sekunder i Touren sammenlagt. Pogacar ble nummer tre på etappen, mens Vingegaard ble nummer fire.

– Vi hadde lyst til å kontrollere feltet og kjempe om etappeseieren. Men det ble vanskelig etter hvert. Vi prøvde å overraske med Yates, men bruddet var sterkt, sa UAE-sjef Mauro Gianetti.

Uno-X-rytter i brudd

Tidlig på den 137,8 kilometer lange etappen fra Chatillon-sur-Charlaronne ble det gjort flere forsøk på å danne utbrytergrupper, og norske Uno-X var med på å prege starten.

Jonas Abrahamsen prøvde å stikke sammen med TotalEnergies-rytter Pierre Latour, uten at de lyktes med å skaffe seg rare forspranget. Senere var Rasmus Tiller del av et tolvmannsbrudd som ble kjørt inn etter kort tid.

Et brudd på 18 mann lyktes så å dra fra hovedfeltet, og der satt blant andre Anthon Charmig fra Uno-X-laget og tre franskmenn på den franske nasjonaldagen. Dette bruddet klarte å opparbeide seg et forsprang på halvannet minutt innen det gjensto 100 kilometer av etappen.

Heftig klatring

Tidsdifferansen økte gradvis. Latour og landsmannen Adrien Petit falt fra, mens de 16 andre utbryterne på det meste hadde en luke på fire minutter til hovedfeltet. Da klatringen opp mot Grand Colombier startet 17,4 kilometer før mål, var avstanden på 3.40.

For Charmig ble det vrient å holde følge med de aller hissigste klatrerne. Michal Kwiatkowski (Ineos) gikk solo i front mens hovedfeltet med blant andre Pogacar og Vingegaard jobbet på spreng for å ta igjen bruddrytterne.

Polakken klarte å holde avstanden og tok en spesiell seier på Bastille-dagen.