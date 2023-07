Moyes venter på Rice-overgang: – Kan ikke planlegge noe

NTB

West Ham-manager David Moyes har sett seg lei av at Declan Rice' overgang til Premier League- og London-rival Arsenal drøyer.

Det er over to uker siden britiske medier meldte at klubbene hadde blitt enige om overgangssum, men enighet om detaljer og betalingsplan har ført til at overgangen drøyer med å komme i havn. Det frustrerer Moyes.

– Vi kan ikke planlegge noe før det er i boks. Alle kjenner situasjonen, og vi venter på at det skal skje, sa Moyes til pressen på West Hams Australia-turné.

Manageren er klar på at det blir vanskelig å erstatte Rice, som sist sesong løftet conferenceligatrofeet i sin siste kamp for klubben.

– Vi kan ikke erstatte ham med noen som er helt lik. Vi vil forsterke troppen, fortsatte Moyes.

Rice skal etter sigende koste Arsenal 105 millioner pund. Det vil bli Premier League-rekord for en britisk fotballspiller om overgangen går gjennom. Etter sist sesong sa West Ham-eier David Sullivan at klubben ikke vil stå i veien for 24-åringen om han ønsker å bytte klubb.