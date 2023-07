Vålerenga med imponerende snuoperasjon - klar for semifinale i cupen

NTB

Mohamed Ofkir spilte hovedrollen da Vålerenga snudde fra 0-2 til 3-2 mot Brann og sikret semifinaleplass i fotball-NM hjemme på Valle onsdag kveld.

Vertene fikk en fryktelig start på kampen og lå under 0-2 før seks minutter var passert i hovedstaden. En rask redusering fra Seedy Jatta og to Mohamed Ofkir-mål i andre omgang, det siste av det lekre slaget, ga likevel avansement til semifinale i fotball-NM.

– Det betyr enormt mye. Vi får en dårlig start, men vi viser en enorm moral. Det blir en jevn kamp i dag, men det deles ikke ut stilpoeng i fotball. Det er små ting som bikker vår vei i dag, sa Vålerengas Jan Frode Nornes til NRK etter kampen

I semifinalen venter enten HamKam eller Bodø/Glimt den 27. september. Cupfinalen på Ullevaal spilles lørdag 9. desember.

– Alle fotballag har ett mål; Det er å spille cupfinale på Ullevaal. Vi skal først spille en semifinale her hjemme. Det blir stort, fortsatte Nornes.

Onsdagens kamp var Nornes sin siste som vikartrener for Vålerenga. Torsdag tar nyansatte Geir Bakke over ansvaret for fullt.

– Geir Bakke er en kanonsignering, så det er bare positivt for Vålerenga. Vi gleder oss, sa Nornes til NRK.

Få minutter før fulltid fikk gjestenes Thore Pedersen marsjordre etter å ha felt Jacob Dicko Eng på vei gjennom.

– Det er tungt å ryke ut, hvert fall når vi leder 2-0 så tidlig. Vi lider av dårlig kontinuitet i forsvarsleddet, og i dag synes jeg (Mathias) Dyngeland skal gjøre en bedre jobb i mål, sa en skuffet Eirik Horneland til NRK etter tapet mot Vålerenga.

Fartsfylt åpning

Før fem minutter var passert i Oslo lå Branns første scoring i nettet bak Vålerengas sisteskanse Jacob Storevik. Japhet Sery Larsen sto umarkert på et hjørnespark og stanget inn 1-0.

Under to minutter senere feilberegnet hjemmelagets kaptein Stefan Strandberg en ball sentralt i banen, og en flott pasning sendte Branns storscorer Bård Finne gjennom. 28-åringen var iskald alene med keeper og doblet ledelsen for Brann.

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før vertene reduserte på Valle. Et godt plassert hodestøt fra Seedy Jatta tente håpet for Vålerenga.

Etter en drøy halvtime måtte Branns unggutt Jonas Torsvik slukøret gå av banen etter en smell i ansiktet.

Snuoperasjon etter hvilen

Ti minutter etter pause pisket Mohamed Ofkir ballen inn til Henrik Bjørdal som fikk en solid mulighet fra innsiden av sekstenmeteren. Midtbanespillerens hodestøt endte imidlertid noen meter utenfor.

Sekunder før timen var passert satt utligningen for Vålerenga, også denne gangen etter et hjørnespark. Midtstopper Strandberg headet det lange innlegget tilbake i feltet, der Ofkir stanget ballen i mål.

– Han får en imponerende kraft i den headingen. Utakbar for Mathias Dyngeland, sa NRK-kommentator Carl-Erik Torp om målet.

Ikke mange minutter senere skulle Ofkir fullbyrde snuoperasjonen. 26-åringen fikk kjempetreff fra innsiden av sekstenmeteren og hamret inn 3-2.

Sikret seg hovedtreneren til erkerivalen

Tidligere onsdag ble det sendt sjokkbølger gjennom Fotball-Norge da det ble gjort kjent at Geir Bakke forlater Lillestrøm og tar over hovedtreneransvaret hos erkerival Vålerenga.

– Det er en spesiell dag for meg selv. Og det er en kontroversiell overgang, det kan man garantert si, erkjente Bakke da han ble presentert på Vålerengas stadion på Valle i Oslo.

Også hos Brann har det vært hektisk de siste dagene som følge av usikkerhet rundt kaptein Sivert Heltne Nilsens framtid i klubben. Tirsdag ble det etter et møte mellom han og trener Eirik Horneland bekreftet at midtbanespilleren blir værende i klubben.

– Det har vært noen intense dager og en spesiell oppladning, men det var godt å få en avklaring. Nå har vi kommet oss videre, sa Heltne Nilsen til NRK før avspark.