Fotballsjokk: Geir Bakke går fra Lillestrøm til erkerival Vålerenga

NTB

Hovedtrener Geir Bakke (53) gir seg i Lillestrøm og erstatter Dag-Eilev Fagermo i Vålerenga. Han har signert kontrakt ut 2027-sesongen.

Lillestrøm opplyste onsdag morgen om den svært overraskende nyheten. Senere har også Vålerenga bekreftet at de har skaffet seg ny trener og publisert Bakkes egne tanker om klubbskiftet.

– Treneransettelsen har vært en grundig og ryddig prosess der Geir tidlig utkrystalliserte seg som det klare førstevalget. Geir har vært en ener til å ta ut potensialet i de ulike gruppene han har jobbet med, og han passer perfekt inn i Vålerengas profil, sier VIFs sportssjef Joacim Jonsson.

Bakke har vært hovedtrener i Lillestrøm i tre og et halvt år og løftet klubben opp fra 1. divisjon til å kjempe i toppen av Eliteserien. Nå er han tapt for de kanarigule.

– Vi skal ærlig innrømme at det er utfordrende. Vi kan ikke si noe annet, sier sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm til NTB.

Betaler «betydelig sum»

Fra LSK-hold bekreftes det at Bakke hadde en utkjøpsklausul i kontrakten som VIF har innfridd. Dermed ble det umulig å holde på treneren når han ønsket seg til erkerivalen.

– Vålerenga har kommet med et tilbud som Geir sannsynligvis følte at han ikke kunne si nei til. Det er selvfølgelig synd for oss, og skuffende, sier LSKs styreleder Morten Kokkim.

Om klausulen sier Mesfin følgende:

– Det er snakk om en betydelig sum. Jeg kan ikke si hvor stor den er. Det er ingen stridigheter rundt klausulen.

Bakkes assistent Petter Myhre har fått permisjon ut juli. Partene skal sammen finne ut hva som er den beste løsningen videre for ham, opplyses det.

Til VIF med Europa-ambisjoner

Vålerenga har vært uten fast trener siden Dag-Eilev Fagermo fikk sparken for en måned siden. Bakke vender tilbake til klubben der han var assistenttrener fra 1999 til 2005.

Han var Kjetil Rekdals assistent da klubben tok seriesølv i 2004 og -gull i 2005. Deretter overtok han som hovedtrener i Moss. Bakke har senere ledet Kristiansund og Sarpsborg, mens han har vært assistent i Stabæk og Molde.

– Jeg trigges av utfordringer og vil jobbe knallhardt for å få Vålerenga stabilt opp i toppen av norsk fotball; kjempe om medaljer og komme seg ut i Europa, sier Bakke.

Han forteller om gnisninger i LSK som gjorde at det var på tide å komme seg videre.

– Siden høsten i fjor har vi likevel merket en viss slitasje mellom spillergruppe og trenerduo. Etter mange års erfaring kjenner man når det er på tide at andre krefter skal få overta, til det beste for alle parter. For meg var det punktet nå.

Mesfin vikarierer

LSK-sportssjef Mesfin kommer til å lede laget hjemme mot Sandefjord i Eliteserien søndag. Det gjør han i samarbeid med toppspillerutvikler Frode Kippe og analyseansvarlig André Schelander, skriver klubben.

– Vi har kamp til helgen, og det er der fokuset ligger nå, sier Mesfin.

LSK ligger på 8.-plass i Eliteserien før helgens runde. 22. oktober møter de Vålerenga og Bakke til hatoppgjør på Åråsen.