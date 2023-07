Kronprins Frederik så Rune ta seg til kvartfinale: – Han koste seg

NTB

Den danske tennisyndlingen Holger Rune (20) hadde celeber støtte fra kronprins Frederik da han mandag sikret seg kvartfinaleplass i prestisjetunge Wimbledon.

I tillegg til å overvære kampen fra Runes spillerboks, besøkte kronprinsen tenniskometen under oppvarmingen.

– Han er en kul type, så det var fint å ha han på plass. Jeg var oppe hos han nå etter kampen, og han sa at han koste seg. Han var glad for å være til stede og oppleve hva som foregår i boksen, sa Rune etter seieren i 4. runde.

– Det er en god følelse å merke støtten fra han og resten av Danmark, la 20-åringen til.

Til danske Ekstra Bladet har kongehuset i Danmark opplyst at besøket foregikk i privat regi.

– Vi visste godt at han ville komme, så jeg snakket med turneringsdirektøren for å forsikre meg om at fikk adgang til treningsbanen. Det er gøyere å få oppleve det hele fra innsiden, sa Runes mor, Aneke Rune, til den danske avisen etter besøket.

Rune sikret avansementet over fire sett med sifrene 3-6, 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) og 6-3 mot bulgarske Grigor Dimitrov. I kvartfinalen venter verdensener Carlos Alcaraz.