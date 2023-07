Tung svensk VM-start – trenerne mistet flyet

Landslagstrener Peter Gerhardsson og Jonna Andersson under trening på Nya Ullevi i april.

NTB

Både Sveriges landslagstrener og assistenten hans kom for sent til flyet som skulle ta dem til New Zealand og VM i fotball for kvinner.