Perez bekymrer seg ikke over rykter om Red Bull-exit: – Jeg har full støtte

Sergio Perez lar seg ikke påvirke av ryktene om at Red Bull ønsker å erstatte han. Foto: Luca Bruno / AP Photo / NTB.

NTB

Mexicanske Sergio Perez svarer på ryktene om en mulig Red Bull-exit og mener at han har full støtte fra laget.

Det har den siste tiden florert med rykter om at Red Bull ser etter en erstatter for den 33 år gamle Formel 1-veteranen. Det mener imidlertid Perez at ikke stemmer.

– I løpet av mine 13 år i Formel 1-sirkuset har jeg sett alt, så jeg er ikke bekymret for noe av det. Jeg er bare fokusert på å få sesongen tilbake på sporet og sørge for at jeg fortsetter å nyte dette, sa han og fortsatte:

– Jeg har full støtte fra Helmut (Marko) og Christian (Horner). Hele laget støtter meg fullt ut, og de vet hva jeg er i stand til. De kjenner potensialet mitt, og de støtter meg.

Perez endte på 6.-plass i Storbritannia Grand Prix etter å ha startet som nummer 15. Dermed beholder han 2.-plass i VM-sammendraget, men det skiller nå 99 poeng opp til lagkompis Max Verstappen, som vant løpet.

– Ingenting fungerte i dag. Jeg fikk en god start, men så ble jeg truffet av (Esteban) Ocon på første runde og jeg en mistet posisjon, forklarte Perez.