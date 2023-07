Kongepokaler til Warholm og Jæger i friidretts-NM: – Har drømt om den

NTB

Karsten Warholm (27) og Henriette Jæger (20) ble lørdag tildelt årets kongepokaler under friidretts-NM på Jessheim.

Utdelingen fant sted etter at siste øvelse under mesterskapet på Jessheim var avsluttet.

Warholm fikk kongepokalen for sjette gang. Ingen norske herreløper har fått utmerkelsen flere ganger. Tidligere sleggekaster Sverre Strandli og spydlegenden Andreas Thorkildsen har like mange.

– Det betyr mye. Det er mange som kjemper om disse pokalene. I år var planen å ta nummer seks og komme likt med Thorkildsen, slik at han ikke kan drive å skryte av det lengre, sa Warholm til NTB.

På kvinnesiden står Grete Waitz oppført med sju kongepokaler. Det er flest av alle.

– Vi må på jobb igjen neste år, sa en smilende Warholm.

Kongepokalene går til de utøverne som har levert det sterkeste resultatet under NM. Warholm innkasserte langt på vei utmerkelsen allerede fredag da han dundret inn til fenomenale 46,76 på favorittøvelsen 400 meter hekk.

– Har drømt om den

Tiden er hans fjerde raskeste løp på distansen noen gang. Han har kun løpt fortere to ganger under Bislett Games og da han tok OL-gull i Tokyo i 2020.

Etter pangløpet på Jessheim var 27-åringen klar på at kongepokalen var en viktig motivasjon for å stille i NM, og at han legger prestisje i å øke beholdningen av det gjeve metallet. Etter utdelingen tok også Warholm runden og takket flere hundre frivillige som har stått på under dagene på Jessheim.

Allsidige Henriette Jæger fikk kongepokalen for gullet på 400 meter med tiden 51,65. Aremark-jenta var igjen uhyre nær å sette norsk rekord. Rekorden tilhører Amalie Iuel og lyder på 51,64.

– Det er skikkelig, skikkelig kult. Og det å få den med Karsten Warholm er helt ekstremt. Jeg hadde en liten anelse (på at hun fikk den), men Line (Kloster) har gjort det veldig bra dette mesterskapet, så jeg var veldig usikker, sa Jæger til NTB og la til:

– Den skal stå øverst på hylla på soverommet eller i stua. Jeg har drømt om den.

Kjempetalent

Jæger er svært talentfull og deltar i en lang rekke øvelser. Nylig var hun kun to hundredeler unna å slette Iuel-rekorden på 400 meter under lag-EM i Polen. På Jessheim kom hun altså enda nærmere.

En jury utpeker vinnerne av kongepokalene på NMs siste dag. Den oppnevnes av styret i Norges Friidrettsforbund. Årets jury besto av friidrettspresident Anne Farseth, Jo Nesse og Hanne Lyngstad.

Nesse er leder av statistikk og rekordutvalget i friidrettsforbundet, mens Lyngstad har ansvar for toppidrett og utvikling.