Van der Sar behandles for hjerneblødning

Edwin van der Sar avbildet under en Nederland-kamp mot Norge i Oslo i 2008. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Den tidligere keeperstjernen Edwin van der Sar (52) er sendt til intensivavdelingen på et sykehus i Split i Kroatia etter å ha fått hjerneblødning.

Det melder nederlandske De Telegraaf. Ifølge avisen ble Van der Sar akutt syk mens han ferierte på en kroatisk øy og måtte fraktes til Split i helikopter.

Ajax har bekreftet hendelsen og opplyser om at tilstanden er stabil for klubbens tidligere spiller og administrerende direktør. Situasjonen skjedde snaut halvannen måned etter at Van der Sar trakk seg som Ajax-sjef etter en turbulent 2022/23-sesong.

– Jeg trenger nå å distansere meg selv, slappe av og gjøre andre ting, sa han da avgangen ble kjent.

Van der Sar vant som spiller mesterligaen med både Ajax (1995) og Manchester United (2008). Med sistnevnte ble det også fire Premier League-titler. Han hadde i tillegg opphold i Juventus og Fulham før han avsluttet karrieren i United.

På det nederlandske landslaget sto han i mål i 130 kamper. Hans siste opptreden kom i en 1-0-seier over Norge på Ullevaal stadion i VM-kvalifiseringen høsten 2008.